Россия пытается найти слабые места ПВО

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Армия-агрессор не оставляет своих попыток выявить пробелы в противовоздушной обороне Украины. Об этом может свидетельствовать длительная атака беспилотниками на Одесскую область, которая осуществлялась несколькими волнами и с разной траекторией.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Воздушная тревога в Одесской области звучала более трех с половиной часов, и все это время силы противовоздушной обороны отражали атаки. Они как всегда направляли их несколькими волнами, пытаясь найти слабые места ПВО, обойти их и нанести максимальное количество попаданий", — сказала военная.

Беспилотник над Змеиным

Вчера, 2 сентября, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" в Одесской области, неподалеку от острова Змеиный, уничтожен разведывательно-ударный БпЛА Mohajer-6.

По словам пресс-секретаря "Юга", этот БпЛА может свидетельствовать как о сборе информации, так и о попытках терроризировать с воздуха так же как враг это делает вдоль прифронтовой линии.

"Вопрос в том, что этот беспилотник является дроном, который не только собирает информацию, а может также нести элементы поражения и наносить удары. По всей вероятности, россиянам просто хотелось проверить, действительно ли одесситы решатся отмечать день города", — добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, во время ночной атаки на припортовую инфраструктуру Одесской области разрушены и повреждены гражданские объекты. Полицейские документируют последствия очередного удара.