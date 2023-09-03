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Россия пытается найти слабые места ПВО: Гуменюк о ночной атаке на Одесчину

3 сентября 2023 13:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россия пытается найти слабые места ПВО
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Армия-агрессор не оставляет своих попыток выявить пробелы в противовоздушной обороне Украины. Об этом может свидетельствовать длительная атака беспилотниками на Одесскую область, которая осуществлялась несколькими волнами и с разной траекторией.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Воздушная тревога в Одесской области звучала более трех с половиной часов, и все это время силы противовоздушной обороны отражали атаки. Они как всегда направляли их несколькими волнами, пытаясь найти слабые места ПВО, обойти их и нанести максимальное количество попаданий", — сказала военная.

Беспилотник над Змеиным

Вчера, 2 сентября, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" в Одесской области, неподалеку от острова Змеиный, уничтожен разведывательно-ударный БпЛА Mohajer-6.

По словам пресс-секретаря "Юга", этот БпЛА может свидетельствовать как о сборе информации, так и о попытках терроризировать с воздуха так же как враг это делает вдоль прифронтовой линии.

"Вопрос в том, что этот беспилотник является дроном, который не только собирает информацию, а может также нести элементы поражения и наносить удары. По всей вероятности, россиянам просто хотелось проверить, действительно ли одесситы решатся отмечать день города", — добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, во время ночной атаки на припортовую инфраструктуру Одесской области разрушены и повреждены гражданские объекты. Полицейские документируют последствия очередного удара.

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