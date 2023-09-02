Росія направила зусилля на виробництво потужних, але не точних ракет

Обстріляні будинки в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Через ворожі обстріли Одещини, продовжує руйнуватися критична та цивільна інфраструктура. Окупанти б’ють по житловим районам та місцям зберігання зерна. На думку експертів, через брак сучасних ракет, ворог використовує застарілі, які дають велику похибку, як результат — вони потрапляють у житлові будинки.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

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Неточність російських ракет

На думку експерта, ворог планував поцілити у зовсім інші об'єкти. Втім, через те, що російські ракети не високоточні, вони влучили у центр Одеси.

"Коли використовується така ракета, як П-800 Онікс, Іскандер-М — це дуже рідкісні ракети, дефіцитні та дорогі. Їх не застосовують для терору мирного населення. Для цього використовують дешеві дрони Шахід-136. Натомість ракету за мільйони доларів, яку чекають по декілька тижнів, щоб відправили до тієї військової частини, яка буде її використовувати, то це така собі маніакальна розвага і вона не дуже раціональна. Тому всі ці влучання, які ми зараз можемо спостерігати по Одесі, то вони були викликані неточністю цих ракет", — розказав Олександр Коваленко.

Відсутність технічного контролю

Також він додав, що під час виготовлення ракет, які застосовує Росія, відсутній елемент технічного контролю. Перевіряється лише те, як працюють всі її системи, на скільки вони відповідають нормам, характеристикам. А те, наскільки вони точні — вже нікого не хвилює.

"Ракети одразу відправляють на аеродром або пускову, де їх розміщують на носія і відбувається їх застосування. При цьому всі помилки, які виникають під час наведення — це вже не помилка відхилення на 5 — 7 м, як сказано у характеристиках багатьох ракет. Це відхилення на 50-150 м", — зазначив Олександр Коваленко.

Потужність у пріоритеті

Нині Росія, за словами експерта, всі зусилля направила те, аби виготовляти потужні, але не точні ракети.

"Раніше найбільш не високоточною була Х-22, це стара радянська ракета, у якої відхилення від цілі до 500 м. І ось зараз така ситуація спостерігається із їх так званими високоточними ракетами, де відхилення 100 — 150 м. І як результат, вони все частіше влучають у житлові будинки. Це тільки збільшує їх провину та відповідальність за ось ці терористичні акти", — резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, російські війська все частіше під час обстрілу південних областей України використовують фальш-цілі. Таким чином вони намагаються відвернути увагу сил ППО України.