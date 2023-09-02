Россия направила усилия на производство мощных, но не точных ракет

Обстрелянные дома в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Из-за вражеских обстрелов Одесчины, продолжает разрушаться критическая и гражданская инфраструктура. Оккупанты бьют по жилым районам и местам хранения зерна. По мнению экспертов, за неимением современных ракет, враг использует устаревшие, которые дают большую погрешность, как результат — они попадают в жилые дома.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Неточность российских ракет

По мнению эксперта, враг планировал попасть в совсем другие объекты. Впрочем, из-за того, что российские ракеты не высокоточны, они попали в центр Одессы.

"Когда используется такая ракета, как П-800 Оникс, Искандер-М — это очень редкие ракеты, дефицитные и дорогие. Их не применяют для террора мирного населения. Для этого используют дешевые дроны Шахид-136. Такую ракету, которая стоит миллионы долларов, ожидают по несколько недель, чтобы отправили в ту воинскую часть, где ее будут использовать. Поэтому бить по мирным людям ими — это такое маниакальное развлечение и оно не очень рационально. Поэтому все эти попадания, которые мы сейчас можем наблюдать по Одессе, были вызваны неточностью этих ракет", — рассказал Александр Коваленко.

Отсутствие технического контроля

Также он добавил, что при изготовлении ракет, применяемых Россией, отсутствует элемент технического контроля. Проверяется только то, как работают все системы, на сколько они соответствуют нормам, характеристикам. А то, насколько они точны, уже никого не волнует.

"Ракеты сразу отправляют на аэродром или пусковую, где их размещают на носителя и происходит их применение. При этом все ошибки, возникающие во время наведения — это уже не ошибка отклонения на 5 — 7 м, как сказано в характеристиках многих ракет. На самом деле это отклонение на 50-150 м", — отметил Александр Коваленко.

Мощность в приоритете

Сейчас Россия, по словам эксперта, все усилия направила то, чтобы производить мощные, но не точные ракеты.

"Раньше самой не высокоточной была Х-22, это старая советская ракета, у которой отклонение от цели до 500 м. И вот сейчас такая ситуация наблюдается с их так называемыми высокоточными ракетами, где отклонения 100 — 150 м. И как результат, они все чаще попадают в жилые дома. Это только увеличивает их вину и ответственность за эти террористические акты", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, российские войска все чаще при обстреле южных областей Украины используют фальш-цели. Таким образом, они пытаются отвлечь внимание сил ПВО Украины.