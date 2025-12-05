Відео
Головна Одеса Росія посилює тиск на південь — чи є загроза для Одещини

Росія посилює тиск на південь — чи є загроза для Одещини

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 09:53
Наступ на південь України — ворог загострює ситуацію
Українські захисники на фронті. Фото ілюстративне: АрміяInform

Південні області й надалі опиняються під щоденним тиском з боку російських військ. На Придніпровському напрямку окупанти посилюють артилерійські удари та атаки дронами, намагаючись змінити ситуацію на свою користь. Попри це, їхні можливості залишаються обмеженими. Паралельно Росія активізує інформаційний тиск, поширюючи фейки про ситуацію на фронті, зокрема про Одещину.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Наступ на південь

На півдні Росія намагається компенсувати власні провали збільшенням артилерійських ударів і дронових атак. За словами речника, це прямий наслідок того, що на окремих ділянках українські підрозділи не лише утримують позиції, а й знищують техніку й розрахунки ворога.

"Збільшення інтенсивності артилерійського вогню — це звичайний тероризм. Ворог намагається підтримувати вогонь по Херсону, який, на жаль, залишається під ударами", — сказав він.

Він наголосив, що українські сили ефективно працюють по російських екіпажах на лівому березі. Попри спроби РФ активізувати дії в районі островів, українські підрозділи втримують контроль над ключовими точками.

"У росіян немає сьогодні сил вийти на воду й форсувати Дніпро. Немає — і це треба чітко усвідомлювати", — підкреслив речник.

Фейки Путіна

Росія активно підсилює інформаційні атаки, намагаючись впливати на українське суспільство фейками. Усі заяви Кремля про "загрози" чи можливі дії на півдні речник назвав елементом інформаційної війни. За словами речника, РФ намагається залякувати жителів півдня й поширює нібито "загрози" щодо Одеси та Чорного моря.

"Є інформаційні вкидання, щоб емоційні гойдалки влаштовувати нашому населенню… Наприклад, зараз ворог розповідає, що нібито відріжуть Одесу від Чорного моря. Кожного дня продукують це все в інформаційному полі", — сказав Братчук.

Він додав, що українці мають реагувати виважено й не підживлювати російські інформаційні маніпуляції.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Міністр закордонних справ України відповів Путіну на погрози портам Одеси. Також ми писали, що ЗСУ відбили ворожий наступ на Гуляйполе.

Одеса фейки Одеська область обстріли Новини Одеси наступ
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
