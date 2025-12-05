Видео
Україна
Россия усиливает давление на юг — есть ли угроза для Одесчины

Россия усиливает давление на юг — есть ли угроза для Одесчины

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 09:53
Наступление на юг Украины - враг обостряет ситуацию
Украинские защитники на фронте. Фото иллюстративное: АрмияInform

Южные области и в дальнейшем оказываются под ежедневным давлением со стороны российских войск. На Приднепровском направлении оккупанты усиливают артиллерийские удары и атаки дронами, пытаясь изменить ситуацию в свою пользу. Несмотря на это, их возможности остаются ограниченными. Параллельно Россия активизирует информационное давление, распространяя фейки о ситуации на фронте, в частности об Одесской области.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Читайте также:

Наступление на юг

На юге Россия пытается компенсировать собственные провалы увеличением артиллерийских ударов и дроновых атак. По словам спикера, это прямое следствие того, что на отдельных участках украинские подразделения не только удерживают позиции, но и уничтожают технику и расчеты врага.

"Увеличение интенсивности артиллерийского огня — это обычный терроризм. Враг пытается поддерживать огонь по Херсону, который, к сожалению, остается под ударами", — сказал он.

Он подчеркнул, что украинские силы эффективно работают по российским экипажам на левом берегу. Несмотря на попытки РФ активизировать действия в районе островов, украинские подразделения удерживают контроль над ключевыми точками.

"У россиян нет сегодня сил выйти на воду и форсировать Днепр. Нет — и это надо четко осознавать", — подчеркнул спикер.

Фейки Путина

Россия активно усиливает информационные атаки, пытаясь влиять на украинское общество фейками. Все заявления Кремля об "угрозах" или возможных действиях на юге спикер назвал элементом информационной войны. По словам спикера, РФ пытается запугивать жителей юга и распространяет якобы "угрозы" относительно Одессы и Черного моря.

"Есть информационные вбросы, чтобы эмоциональные качели устраивать нашему населению... Например, сейчас враг рассказывает, что якобы отрежут Одессу от Черного моря. Каждый день продуцируют это все в информационном поле", — сказал Братчук.

Он добавил, что украинцы должны реагировать взвешенно и не подпитывать российские информационные манипуляции.

Напомним, мы сообщали, что Министр иностранных дел Украины ответил Путину на угрозы портам Одессы. Также мы писали, что ВСУ отбили вражеское наступление на Гуляйполе.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
