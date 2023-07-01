РФ намагається припинити дію зернової угоди

Блокування Росією українських суден. Фото: Олександр Кубраков

З 26 червня Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту. Це може свідчити про наміри зірвати постачання продовольства на світові ринки.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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У відомстві зазначають, що наразі 29 суден, які мають експортувати понад мільйон тонн продовольства, заблоковані в територіальних водах Туреччини.

"Якщо не відновити реєстрацію суден, то "Зернова угода" буде повністю зупинена. Ми закликаємо партнерів по Угоді й всі країни цивілізованого світу відстоювати своє право на їжу. Україна зі свого боку також буде відстоювати право на вільне торговельне судноплавство, яке зафіксовано в міжнародних конвенціях", — зазначили в міністерстві.

Результати роботи "зернового коридору"

Нагадаємо, з початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня 2022 по 1 липня 2023 року вдалося експортувати понад 30 мільйонів тонн агропродукції. Проте в останні місяці через вчинення Росією перешкод "зерновий коридор" працює за мінімумом своїх можливостей та щотижня зменшує кількість відвантаженого збіжжя.

Зокрема, з початку травня РФ заблокувала захід суден у найбільш глибоководний український порт "Південний", де розташований аміачний термінал.

Додамо, за минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" з українських портів вирушило майже триста тисяч тонн зерна та інших харчових продуктів.