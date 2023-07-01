РФ пытается прекратить действие зерновой сделки

Россия прекратила регистрацию входящего флота в Черное море в рамках "Зерновой инициативы"
С 26 июня Россия полностью приостановила регистрацию нового флота. Это может свидетельствовать о намерениях сорвать поставки продовольствия на мировые рынки.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
В ведомстве отмечают, что в настоящее время 29 судов, которые должны экспортировать более миллиона тонн продовольствия, заблокированы в территориальных водах Турции.
"Если не возобновить регистрацию судов, то "Зерновое соглашение" будет полностью остановлено. Мы призываем партнеров по Соглашению и все страны цивилизованного мира отстаивать свое право на еду. Украина со своей стороны также будет отстаивать право на свободное торговое судоходство, зафиксированное в международных конвенциях", — отметили в министерстве.
Результаты работы "зернового коридора"
Напомним, с начала работы "зернового коридора" с 1 августа 2022 года по 1 июля 2023 года удалось экспортировать более 30 миллионов тонн агропродукции. Однако в последние месяцы из-за оказания Россией препятствий "зерновой коридор" работает по минимуму своих возможностей и еженедельно уменьшает количество отгруженного зерна.
В частности, с начала мая РФ заблокировала проход судов в наиболее глубоководный украинский порт "Южный", где расположен аммиачный терминал.
Добавим, за прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" из украинских портов отправились почти триста тысяч тонн зерна и других пищевых продуктов.