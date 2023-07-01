РФ пытается прекратить действие зерновой сделки

Блокировка Россией украинских судов. Фото: Александр Кубраков

С 26 июня Россия полностью приостановила регистрацию нового флота. Это может свидетельствовать о намерениях сорвать поставки продовольствия на мировые рынки.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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В ведомстве отмечают, что в настоящее время 29 судов, которые должны экспортировать более миллиона тонн продовольствия, заблокированы в территориальных водах Турции.

"Если не возобновить регистрацию судов, то "Зерновое соглашение" будет полностью остановлено. Мы призываем партнеров по Соглашению и все страны цивилизованного мира отстаивать свое право на еду. Украина со своей стороны также будет отстаивать право на свободное торговое судоходство, зафиксированное в международных конвенциях", — отметили в министерстве.

Результаты работы "зернового коридора"

Напомним, с начала работы "зернового коридора" с 1 августа 2022 года по 1 июля 2023 года удалось экспортировать более 30 миллионов тонн агропродукции. Однако в последние месяцы из-за оказания Россией препятствий "зерновой коридор" работает по минимуму своих возможностей и еженедельно уменьшает количество отгруженного зерна.

В частности, с начала мая РФ заблокировала проход судов в наиболее глубоководный украинский порт "Южный", где расположен аммиачный терминал.

Добавим, за прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" из украинских портов отправились почти триста тысяч тонн зерна и других пищевых продуктов.