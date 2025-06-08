Росія будує укриття для літаків на Кримському півострові

Літак в укритті. Фото ілюстративне: росЗМІ

Після масштабної операції СБУ "Павутина" Росія почала будувати укриття для своїх літаків. Це зафіксували супутникові знімки аеродромів у Криму та глибоко в тилу РФ.

Про це у соцмережі Х повідомив OSINT-аналітик Def Mon.

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Kursk

51.7528, 36.2992

12 Box shaped shelter with doors, likely reinforced.

10 Tunnel shaped shelters covered with dirt.

8 Tunnel shaped shelters without dirt. pic.twitter.com/HMD3UHgFiQ — Def Mon (@DefMon3) June 7, 2025

Росія споруджує укриття для літаків

Знімки показують активні будівельні роботи на базах у Криму: в Кіровському, Севастополі, Саках і Гвардійському. Такі самі конструкції з’являються й на території самої Росії, зокрема в Єйську, Курську, Липецьку, Ахтубінську, Енгельсі та інших.

Причиною такого спішного будівництва аналітики вважають операцію "Павутина", яку Служба безпеки України провела 1 червня. Ударів було завдано одночасно по чотирьох стратегічних аеродромах: "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" й "Іваново".

У результаті атаки вдалося вивести з ладу щонайменше 41 літак, серед яких важкі стратегічні Ту-95, Ту-160, Ту-22 М3, а також розвідувальний А-50.

Нагадаємо, Братчук пояснив, що постійними обстрілами росіяни намагаються послабити українські позиції на Півдні. Також ми писали, що вночі російські загарбники вдарили по Одещині ракетою "Онікс", а по Миколаївщині — керованими авіаракетами.