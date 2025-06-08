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Россия спешно маскирует свою авиацию в Крыму — чего боятся

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Дата публикации 8 июня 2025 14:15
Россия строит укрытие для самолетов на Крымском полуострове
Самолет в укрытии. Фото иллюстративное: росСМИ

После масштабной операции СБУ "Паутина" Россия начала строить укрытия для своих самолетов. Это зафиксировали спутниковые снимки аэродромов в Крыму и глубоко в тылу РФ.

Об этом в соцсети Х сообщил OSINT-аналитик Def Mon.

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Снимки показывают активные строительные работы на базах в Крыму: в Кировском, Севастополе, Саках и Гвардейском. Такие же конструкции появляются и на территории самой России, в частности в Ейске, Курске, Липецке, Ахтубинске, Энгельсе и других.

Причиной такого спешного строительства аналитики считают операцию "Паутина", которую Служба безопасности Украины провела 1 июня. Удары были нанесены одновременно по четырем стратегическим аэродромам: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

В результате атаки удалось вывести из строя по меньшей мере 41 самолет, среди которых тяжелые стратегические Ту-95, Ту-160, Ту-22 М3, а также разведывательный А-50.

Напомним, Братчук объяснил, что постоянными обстрелами россияне пытаются ослабить украинские позиции на Юге. Также мы писали, что ночью российские захватчики ударили по Одесской области ракетой "Оникс", а по Николаевской области — управляемыми авиаракетами.

Крым Новости Одессы війна укрытия паутина авиация
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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