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Росія тримає у морі ракетоносій з "Калібрами" на борту

19 жовтня 2023 10:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росія тримає у морі ракетоносій з "Калібрами" на борту
Ворожі кораблі на рейді. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на 19 жовтня корабельне угруповання ворожого флоту розгорнуто в кількості 8 одиниць. У Середземному морі на чергуванні наразі присутній ракетоносій з "Калібрами". 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблів, носіїв крилатих ракет серед них не зафіксовано; 
  • в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі 3 ворожих кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет;

Рух морем не зупинявся

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальським каналом здійснили:

  • до Азовського моря — 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 31 судно, з них 9 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 18 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Також ми писали, що ворог продовжує проявляти активність тактичної авіації у напрямку Зміїного. Таким чином вони намагаються залякати бійців ВМС ЗС України та продемонструвати панівну позицію у повітряному просторі над Чорним морем. 

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