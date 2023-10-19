Россия держит в море ракетоноситель с "Калибрами" на борту

Вражеские корабли на рейде. Фото: РосСМИ

По состоянию на 19 октября корабельная группировка вражеского флота развернута в количестве 8 единиц. В Средиземном море на дежурстве присутствует ракетоноситель с "Калибрами".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

в Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля, носители крылатых ракет среди них не зафиксированы;

в Азовском море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;

в Средиземном море 3 вражеских корабля среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет;

Движение по морю не останавливалось

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским каналом совершили:

к Азовского моря — 6 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 31 судно, из них 9 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 18 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Также мы писали, что враг продолжает проявлять активность тактической авиации в направлении Змеиного. Так они пытаются запугать ВМС ВС Украины и продемонстрировать превосходство в воздушном пространстве над Черным морем.