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Россия держит в море ракетоноситель с "Калибрами" на борту

19 октября 2023 10:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россия держит в море ракетоноситель с "Калибрами" на борту
Вражеские корабли на рейде. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на 19 октября корабельная группировка вражеского флота развернута в количестве 8 единиц. В Средиземном море на дежурстве присутствует ракетоноситель с "Калибрами".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля, носители крылатых ракет среди них не зафиксированы;
  • в Азовском море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море 3 вражеских корабля среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет;

Движение по морю не останавливалось

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским каналом совершили:

  • к Азовского моря — 6 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 31 судно, из них 9 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 18 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Также мы писали, что враг продолжает проявлять активность тактической авиации в направлении Змеиного. Так они пытаются запугать ВМС ВС Украины и продемонстрировать превосходство в воздушном пространстве над Черным морем.

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