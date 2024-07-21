Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росія цілеспрямовано знищує українські порти — понад 60 іноземних суден досі заблоковано arrow

Росія цілеспрямовано знищує українські порти — понад 60 іноземних суден досі заблоковано

21 липня 2024 14:16
Верзілова Єлизавета - редактор
Понад 60 іноземних суден заблоковано в українських портах: деталі
В українських портах залишаються заблоковані іноземні судна. Ілюстративне фото: АМПУ
Верзілова Єлизавета - редактор

Росія цілеспрямовано продовжує нищити портову інфраструктуру України, завдаючи ракетних та дронових ударів. Насьогодні через блокаду з боку агресора в портах Миколаєва і Херсона заблоковані близько 60 іноземних суден та продовжувати свою роботу вони не можуть.

Про це у неділю, 21 липня, в етері "Київ24" повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

"Найбільша наша проблема те, що, на жаль, порти Миколаєва і Херсона досі залишаються закритими. В цих портах перебуває шість десятків іноземних судин, які там опинилися в такому заблокованому стані з початком повномасштабної агресії РФ", — зазначив Дмтро Плетенчук.

Частина суден пошкоджені, на деяких навіть продовжують перебувати команди. Через неможливість продовжувати роботу в результаті обстрілів порти у Херсоні та Миколаєві не функціонують, тож в Україні зараз працюють лише порти Великої Одеси.

"Особисто бачив наслідки цих прильотів, в принципі, знов таки, те, що не постраждали якось так суттєво ці судна, це, мабуть, просто випадковість. Ворог цілеспрямовано бив по цій інфраструктурі. Тому що з усієї величезної кількості портів, фактично, працюють лише порти Великої Одеси", — зазначив речник ВМС ЗС України.

Більше про роботу портів Великої Одеси

Ми писали, що через порти Великої Одеси проходить до 80% всього українського експорту. Цей стратегічний морський коридор забезпечує вивезення української продукції до 40 країн світу. Основними імпортерами українського зерна є країни Африки, Близького Сходу та Південної Азії, зокрема Єгипет, Ефіопія, Кенія та інші.

Також ми повідомляли, що Україна неспинно працює щодо відновлення контейнерного сполучення з портами Великої Одеси. Так, до Стамбула вже було відправлено перше судно з 180 контейнерами українських товарів.

Одеса війна російські війська Херсон корабель Миколаїв порт Одеська область Одеський порт Новини Одеси Дмитро Плетенчук

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ