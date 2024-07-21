Понад 60 іноземних суден заблоковано в українських портах: деталі

В українських портах залишаються заблоковані іноземні судна. Ілюстративне фото: АМПУ

Росія цілеспрямовано продовжує нищити портову інфраструктуру України, завдаючи ракетних та дронових ударів. Насьогодні через блокаду з боку агресора в портах Миколаєва і Херсона заблоковані близько 60 іноземних суден та продовжувати свою роботу вони не можуть.

Про це у неділю, 21 липня, в етері "Київ24" повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

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"Найбільша наша проблема те, що, на жаль, порти Миколаєва і Херсона досі залишаються закритими. В цих портах перебуває шість десятків іноземних судин, які там опинилися в такому заблокованому стані з початком повномасштабної агресії РФ", — зазначив Дмтро Плетенчук.

Частина суден пошкоджені, на деяких навіть продовжують перебувати команди. Через неможливість продовжувати роботу в результаті обстрілів порти у Херсоні та Миколаєві не функціонують, тож в Україні зараз працюють лише порти Великої Одеси.

"Особисто бачив наслідки цих прильотів, в принципі, знов таки, те, що не постраждали якось так суттєво ці судна, це, мабуть, просто випадковість. Ворог цілеспрямовано бив по цій інфраструктурі. Тому що з усієї величезної кількості портів, фактично, працюють лише порти Великої Одеси", — зазначив речник ВМС ЗС України.

Більше про роботу портів Великої Одеси

Ми писали, що через порти Великої Одеси проходить до 80% всього українського експорту. Цей стратегічний морський коридор забезпечує вивезення української продукції до 40 країн світу. Основними імпортерами українського зерна є країни Африки, Близького Сходу та Південної Азії, зокрема Єгипет, Ефіопія, Кенія та інші.

Також ми повідомляли, що Україна неспинно працює щодо відновлення контейнерного сполучення з портами Великої Одеси. Так, до Стамбула вже було відправлено перше судно з 180 контейнерами українських товарів.