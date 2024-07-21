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Россия целенаправленно уничтожает украинские порты — более 60 иностранных судов еще заблокировано

21 июля 2024 14:16
Верзилова Єлизавета - редактор
Более 60 иностранных судов заблокировано в украинских портах: детали
В украинских портах остаются заблокированные иностранные суда. Иллюстративное фото: АМПУ
Верзилова Єлизавета - редактор

Россия целенаправленно продолжает уничтожать портовую инфраструктуру Украины, нанося ракетные и дроновые удары. На сегодня из-за блокады со стороны агрессора в портах Николаева и Херсона заблокированы около 60 иностранных судов и продолжать свою работу они не могут.

Об этом в воскресенье, 21 июля, в эфире "Киев24" сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Самая большая наша проблема в том, что, к сожалению, порты Николаева и Херсона до сих пор остаются закрытыми. В этих портах находится шесть десятков иностранных судов, которые там оказались в таком заблокированном состоянии с началом полномасштабной агрессии РФ", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Часть судов повреждена, на некоторых даже продолжают находиться команды. Из-за невозможности продолжать работу в результате обстрелов порты в Херсоне и Николаеве не функционируют, поэтому в Украине сейчас работают только порты Большой Одессы.

"Лично видел последствия этих прилетов, в принципе, опять-таки, то, что не пострадали как-то так существенно эти судна, это, пожалуй, просто случайность. Враг целенаправленно бил по этой инфраструктуре. Потому что из всего огромного количества портов фактически работают только порты Большой Одессы", — отметил представитель ВМС ВС Украины.

Больше о работе портов Большой Одессы

Мы писали, что через порты Большой Одессы проходит до 80% всего украинского экспорта. Этот стратегический морской коридор обеспечивает вывоз украинской продукции в 40 стран мира. Основными импортерами украинского зерна являются страны Африки, Ближнего Востока и Южной Азии, включая Египет, Эфиопию, Кению и другие.

Также мы сообщали, что Украина постоянно работает по восстановлению контейнерного сообщения с портами Большой Одессы. Так, в Стамбул уже было отправлено первое судно со 180 контейнерами украинских товаров.

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