Порти Великої Одеси обробляють більшість українського експорту

Вантажообіг українського експорту зростає. Ілюстративне фото: Facebook/АМПУ

Через порти Великої Одеси проходить до 80% всього українського експорту. Цей стратегічний морський коридор забезпечує вивезення української продукції до 40 країн світу, та обсяги його вантажів не перестають збільшуватись.

Про це повідомив член комітету з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов.

Читайте також:

Зростання обсягів перевалки вантажів

За перше півріччя 2024 року шість портів Одеського регіону обробили 52,7 млн тонн вантажів. Цей показник значно перевищує показник за аналогічний період 2023 року, коли було оброблено 31,3 млн тонн.

"Яку структуру ми маємо — понад 63,5% це аграрка, понад 36% — це інші галузі, зокрема гірничо-металургійного комплексу. І на цьому варто наголосити — бо за час роботи зернового коридору можливості експортувати цю продукцію у нас не було", — відзначив Олексій Леонов.

Порти Великої Одеси є критично важливими для забезпечення стабільного експорту української продукції на міжнародні ринки. Основними імпортерами українського зерна є країни Африки, Близького Сходу та Південної Азії, зокрема Єгипет, Ефіопія, Кенія та інші.

Більше про роботу портів Великої Одеси

Ми писали, що Україна неспинно працює щодо відновлення контейнерного сполучення з портами Великої Одеси. Так, до Стамбула вже було відправлено перше судно з 180 контейнерами українських товарів.

Також ми повідомляли, що українські порти Одеса, Чорноморськ і Південний продовжують активну роботу, забезпечуючи постачання продовольства та інших товарів за кордон. Нарощуються й обсяги вантажів, що транспортуються Дунаєм, який зараз значно перевищує довоєнні показники.

Однак Росія не перестає красти українське зерно. Так, окупанти вперше вивезли його із Севастополя до Венесуели. Судно північного торгового флоту РФ під назвою ENISEY має на борту 27 тисяч тонн мелітопольської пшениці.