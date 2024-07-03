Відновлення контейнерного сполучення з портами Великої Одеси: що відомо

Судно з контейнерами. Фото: Pixabay

Україна неспинно працює щодо відновлення контейнерного сполучення з портами Великої Одеси. Так, до Стамбулу вже було відправлено перше судно з 180 контейнерами українських товарів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської митниці.

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"З Чорноморська відправлено судно "ELBE" турецької контейнерної лінії AKKON, на борту якого було майже 180 контейнерів переважно з українською агропродукцією. Компанія, яка займається контейнерними перевезеннями за маршрутом "порт Ізмаїл — порт Стамбул", має намір на постійній основі також здійснювати суднозаходи до Чорноморська", — зазначив в.о. начальника Одеської митниці Юрій Чердинцев.

Вже найближчим часом очікується прибуття до Одеського порту першого контейнеровоза від світового лідера контейнерних перевезень MSC. Також кілька судноплавних компаній анонсували свої плани щодо відновлення суднозаходів. Це створить додаткові можливості для експорту та сприятиме економічному розвитку регіону.

Координаційні зусилля

Для ефективної реалізації планів було прийнято рішення створити Координаційну раду з питань експорту при Одеській облдержадміністрації. Це дозволить об’єднати зусилля різних структур і компаній для досягнення спільної мети — збільшення обсягів експорту української продукції.

"Кілька судноплавних компаній анонсували відновлення суднозаходів найближчим часом, учасники засідання висловили готовність докласти зусиль, щоб більшість агропродукції нового врожаю, збір якого вже почався, експортувалася в контейнерах з портів Великої Одеси", — йдеться у повідомленні відомства.

Більше про український експорт

Ми писали, що порти Великої Одеси продовжують працювати. За перші півроку їхній вантажообіг склав майже 53 млн тонн продукції. Більша частина з цього — збіжжя.

Також ми писали, що українські порти Одеса, Чорноморськ і Південний продовжують активну роботу, забезпечуючи постачання продовольства та інших товарів за кордон. Відкриваються нові переправи поромів між Україною, Туреччиною та Грузією, використовуючи прибережний шлях. Нарощуються й обсяги вантажів, що транспортуються Дунаєм, який зараз значно перевищує довоєнні показники.

Однак Росія не перестає красти українське зерно. Так, окупанти вперше вивозять його із Севастополя до Венесуели. Судно північного торгового флоту РФ під назвою ENISEY має на борту 27 тисяч тонн мелітопольської пшениці.