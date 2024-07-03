Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Контейнерные перевозки возвращаются в Украину — что известно о работе портов Большой Одессы arrow

Контейнерные перевозки возвращаются в Украину — что известно о работе портов Большой Одессы

3 июля 2024 11:28
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Восстановление контейнерного сообщения с портами Великой Одессы: что известно
Судно с контейнерами. Фото: Pixabay
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Украина постоянно работает по восстановлению контейнерного сообщения с портами Большой Одессы. Так, в Стамбул уже было отправлено первое судно со 180 контейнерами украинских товаров.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

Читайте также:

"Из Черноморска отправлено судно "ELBE" турецкой контейнерной линии AKKON, на борту которого было почти 180 контейнеров преимущественно с украинской агропродукцией. Компания, занимающаяся контейнерными перевозками по маршруту "порт Измаил — порт Стамбул", намерена на постоянной основе также осуществлять судомеры в Черноморск" , — отметил и.о. начальника Одесской таможни Юрий Чердынцев.

Уже в ближайшее время ожидается прибытие в Одесский порт первого контейнеровоза от мирового лидера контейнерных перевозок MSC. Также несколько судоходных компаний анонсировали свои планы по возобновлению судомероприятий. Это создаст дополнительные возможности для экспорта и будет способствовать экономическому развитию региона.

Координационные усилия

Для эффективной реализации планов было принято решение создать Координационный совет по экспорту при Одесской облгосадминистрации. Это позволит объединить усилия разных структур и компаний по достижению общей цели — увеличению объемов экспорта украинской продукции.

"Несколько судоходных компаний анонсировали возобновление судомер в ближайшее время, участники заседания выразили готовность приложить усилия, чтобы большинство агропродукции нового урожая, сбор которого уже начался, экспортировалось в контейнерах из портов Большой Одессы" , — говорится в сообщении ведомства.

Больше об украинском экспорте

Мы писали, что порты Большой Одессы продолжают работать. За первые полгода их грузооборот составил почти 53 млн. тонн продукции. Большая часть из этого – зерно.

Также мы писали, что украинские порты Одесса, Черноморск и Южный продолжают активную работу, обеспечивая поставки продовольствия и других товаров за границу. Открываются новые переправы паромов между Украиной, Турцией и Грузией, используя прибрежный путь. Наращиваются и объемы грузов, транспортируемых по Дунаю, который сейчас значительно превышает довоенные показатели.

Однако Россия не перестает воровать украинское зерно. Так, оккупанты впервые вывозят его из Севастополя в Венесуэлу. Судно северного торгового флота РФ под названием ENISEY везет на своем борту 27 тысяч тонн мелитопольской пшеницы.

Одесса Черное море контейнерные перевозки Таможенная служба Одесская область Одесский порт экспорт зерна Новости Одессы экспорт таможня

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны