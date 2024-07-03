Восстановление контейнерного сообщения с портами Великой Одессы: что известно

Судно с контейнерами. Фото: Pixabay

Украина постоянно работает по восстановлению контейнерного сообщения с портами Большой Одессы. Так, в Стамбул уже было отправлено первое судно со 180 контейнерами украинских товаров.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

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"Из Черноморска отправлено судно "ELBE" турецкой контейнерной линии AKKON, на борту которого было почти 180 контейнеров преимущественно с украинской агропродукцией. Компания, занимающаяся контейнерными перевозками по маршруту "порт Измаил — порт Стамбул", намерена на постоянной основе также осуществлять судомеры в Черноморск" , — отметил и.о. начальника Одесской таможни Юрий Чердынцев.

Уже в ближайшее время ожидается прибытие в Одесский порт первого контейнеровоза от мирового лидера контейнерных перевозок MSC. Также несколько судоходных компаний анонсировали свои планы по возобновлению судомероприятий. Это создаст дополнительные возможности для экспорта и будет способствовать экономическому развитию региона.

Координационные усилия

Для эффективной реализации планов было принято решение создать Координационный совет по экспорту при Одесской облгосадминистрации. Это позволит объединить усилия разных структур и компаний по достижению общей цели — увеличению объемов экспорта украинской продукции.

"Несколько судоходных компаний анонсировали возобновление судомер в ближайшее время, участники заседания выразили готовность приложить усилия, чтобы большинство агропродукции нового урожая, сбор которого уже начался, экспортировалось в контейнерах из портов Большой Одессы" , — говорится в сообщении ведомства.

Больше об украинском экспорте

Мы писали, что порты Большой Одессы продолжают работать. За первые полгода их грузооборот составил почти 53 млн. тонн продукции. Большая часть из этого – зерно.

Также мы писали, что украинские порты Одесса, Черноморск и Южный продолжают активную работу, обеспечивая поставки продовольствия и других товаров за границу. Открываются новые переправы паромов между Украиной, Турцией и Грузией, используя прибрежный путь. Наращиваются и объемы грузов, транспортируемых по Дунаю, который сейчас значительно превышает довоенные показатели.

Однако Россия не перестает воровать украинское зерно. Так, оккупанты впервые вывозят его из Севастополя в Венесуэлу. Судно северного торгового флота РФ под названием ENISEY везет на своем борту 27 тысяч тонн мелитопольской пшеницы.