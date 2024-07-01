Показники роботи портів Великої Одеси за півроку: дані АМПУ

Порти Великої Одеси продовжують роботу. Ілюстративне фото: АМПУ

Вантажообіг портів Великої Одеси з початку поточного року склав майже 53 млн т продукції, що на 20 млн тонн більше, ніж минулого року. Основним вантажем стала продукція українських аграріїв — її перевезення досягають рекордних показників.

Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ).

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З початку року вже 33, 7 млн тонн продукції українських аграріїв було експортовано до інших країн. Та показники експорту зростаюсть щомісяця — так дані за червень перевищили аналогічний період минулого року на третину.

"6,7 млн тонн вантажів оброблено морськими портами України в червні 2024 року, що на 30% перевищує аналогічний показник 2023 року. З яких 4,1 млн тонн агропродукції було експортовано до країн світу", — зазначають в АМПУ.

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Ми писали, що українські порти Одеса, Чорноморськ і Південний продовжують активну роботу, забезпечуючи постачання продовольства та інших товарів за кордон. Також відкриваються нові переправи поромів між Україною, Туреччиною та Грузією, використовуючи прибережний шлях. Нарощуються й обсяги вантажів, що транспортуються Дунаєм, який зараз значно перевищує довоєнні показники.

Також ми повідомляли, що в Україні відновлюються контейнерні перевезення. Так, судноплавна компанія Maersk запровадила перший глибоководний контейнерний сервіс після початку повномасштабного вторгнення

Додамо, що в Стамбулі стартувала спільна місія Румунії, Болгарії та Туреччини з розмінування Чорного моря. Ця місія спрямована на безпеку судноплавства та зменшення ризиків під час експорту продукції акваторією.