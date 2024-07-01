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Порты Большой Одессы продолжают работать — сколько перевалили зерна за полгода

1 июля 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Показатели работы портов Большой Одессы за полгода: данные АМПУ
Порты Большой Одессы продолжают работу. Иллюстративное фото: АМПУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Грузооборот портов Большой Одессы с начала текущего года составил почти 53 млн тонн продукции, что на 20 млн тонн больше, чем в прошлом году. Основным грузом стала продукция украинских аграриев — ее перевозки достигают рекордных показателей.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).

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С начала года уже 33,7 млн тонн продукции украинских аграриев было экспортировано в другие страны. Но показатели экспорта ежемесячно растут — так, данные за июнь превысили аналогичный период прошлого года на треть.

"6,7 млн тонн грузов обработано морскими портами Украины в июне 2024 года, что на 30% превышает аналогичный показатель 2023 года. Из которых 4,1 млн тонн агропродукции было экспортировано в страны мира", — отмечают в АМПУ.

Больше об экспорте Украины

Мы писали, что украинские порты Одесса, Черноморск и Южный продолжают активную работу, обеспечивая поставки продовольствия и других товаров за границу. Также открываются новые переправы паромов между Украиной, Турцией и Грузией, используя прибрежный путь. Наращиваются и объемы грузов, транспортируемых по Дунаю, который сейчас значительно превышает довоенные показатели.

Также мы сообщали, что в Украине возобновляются контейнерные перевозки. Так, судоходная компания Maersk ввела первый глубоководный контейнерный сервис после начала полномасштабного вторжения.

Добавим, что в Стамбуле стартовала совместная миссия Румынии, Болгарии и Турции по разминированию Черного моря. Эта миссия направлена на безопасность судоходства и уменьшение рисков при экспорте продукции акваторией.

Одесса Одесская область Одесский порт экспорт зерна Новости Одессы экономика экспорт морской порт

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