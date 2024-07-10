Порты Большой Одессы обрабатывают большинство украинского экспорта

Грузооборот украинского экспорта растет. Иллюстративное фото: Facebook/АМПУ

Через порты Большой Одессы проходит до 80% всего украинского экспорта. Этот стратегический морской коридор обеспечивает вывоз украинской продукции в 40 стран мира и объемы его грузов не перестают увеличиваться.

Об этом сообщил член комитета по вопросам финансов и таможенной политики Алексей Леонов.

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За первое полугодие 2024 года шесть портов Одесского региона обработали 52,7 млн. тонн грузов. Этот показатель значительно превышает показатель за аналогичный период 2023 года, когда было обработано 31,3 млн. тонн.

"Какую структуру мы имеем — более 63,5% это аграрка, более 36% — это другие отрасли, в частности горно-металлургического комплекса. И это стоит отметить — потому что за время работы зернового коридора возможности экспортировать эту продукцию у нас не было", — отметил Алексей Леонов.

Порты Большой Одессы критически важны для обеспечения стабильного экспорта украинской продукции на международные рынки. Основными импортерами украинского зерна являются страны Африки, Ближнего Востока и Южной Азии, включая Египет, Эфиопию, Кению и другие.

Больше о работе портов Большой Одессы

Мы писали, что Украина постоянно работает по восстановлению контейнерного сообщения с портами Большой Одессы. Так, в Стамбул уже было отправлено первое судно со 180 контейнерами украинских товаров.

Также мы сообщали, что украинские порты Одесса, Черноморск и Южный продолжают активную работу, обеспечивая поставки продовольствия и других товаров за границу. Наращиваются и объемы грузов, транспортируемых по Дунаю, который сейчас значительно превышает довоенные показатели.

Однако Россия не перестает воровать украинское зерно. Так, оккупанты впервые вывезли его из Севастополя в Венесуэлу. Судно северного торгового флота РФ под названием ENISEY располагает 27 тысячами тонн мелитопольской пшеницы.