Російські кораблі в морях: що відомо

Російський корабель на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Споряджені ракетоносії ворога спостерігаються тільки у Середземному морі сьогодні вранці, 6 липня. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують:

у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі — 3 окупантських кораблі. Ракетоносії заведені в пункти базування;

в Середземному морі 2 російські кораблі, обидва — ракетоносії з 24 "Калібрами" на борту.

Кількість ворожих кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 6 суден, 1 з них прямувало з Босфору. Рух до Чорного моря здійснили 7 суден, у напрямку протоки Босфор протягом останньої доби пройшло 1 з них.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, російський Чорноморський флот змушений перебазувати майже всі свої боєздатні військові кораблі з окупованого Криму до інших місць через атаки з боку України. Однією з причин важливості повернення контролю над акваторією Чорного моря є відновлення діяльності українських портів.

Ми писали, що Україна усунула можливість мінування Чорного моря росіянами. Наші військові змусили РФ вивести з Криму кораблі у Новоросійськ.

Додамо, російські окупанти серйозно готуються до оборони Криму. Вони збільшують кількість вогневих точок, підготовлюються до можливої висадки українського десанту.