10 дітей на Одещині загинули в наслідок російської агресії

Імпровізований меморіал памʼяті. Фото: Новини.LIVE

Смерть, руйнування та відчай — три супутника російського "визволення" України. Через війну Росії проти України загинули понад 500 дітей. На Одещині десятеро діток стали жертвами російської агресії.

Про це повідомляє Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

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Трагічні втрати серед дітей

За даними державного порталу "Діти війни" та Офісу Генерального прокурора, з початку війни загинула 551 дитина, ще 1 368 були поранені. Однак встановити фактичну кількість загиблих і поранених — наразі неможливо. В Одеській області відомо про як мінімум десятьох діток, яких вбила Росія:

Кіра, 3 місяці;

Дмитро, 11 років;

В'ячеслав, 14 років;

Денис, 15 років;

Злата, 8 років;

Сергій, 9 років;

Ліза, 7 місяців;

Тимофій, 4 місяці;

Марк, 3 роки;

Злата, 4 роки.

"Це біль, який ніколи не мине. Це біль, який буде жити з нами вічно. М'яких хмаринок нашим маленьким Янголяткам", — йдеться у повідомленні.

Депортація дітей

Крім того, майже 20 000 дітей були насильно депортовані до Росії. Ці жахливі цифри підкреслюють порушення прав людини і злочини проти людяності, які продовжує здійснювати агресор.

Ми писали, що 29 квітня росіяни обстріляли Одесу, внаслідок чого постраждала 4-річна дівчинка Злата. Дитина через важкі поранення впала у кому, а згодом стало відомо, що її життя обірвалось у лікарні. Одесити попрощалися зі Златою біля зруйнованого Спасо-Преображенського храму 26 квітня.

Також в Одесі прощалися з родиною Глодан — Валерією та її тримісячною донькою Кірою, які загинули у наслідок влучання ракети в ЖК "Тірас" 23 квітня 2022 року. Тоді окупанти забрали життя вісьмох одеситів.