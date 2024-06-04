10 детей в Одесской области погибли в результате российской агрессии

Россия убила не менее 10 детей в Одесской области — преступления агрессора
Смерть, разрушение и отчаяние — три спутника российского "освобождения" Украины. Из-за войны России против Украины погибли более 500 детей. В Одесской области десять детей стали жертвами российской агрессии.
Об этом сообщает Департамент образования и науки Одесской областной государственной администрации.
Трагические потери среди детей
По данным государственного портала "Дети войны" и Офиса Генерального прокурора, с начала войны погиб 551 ребенок, еще 1 368 были ранены. Однако установить фактическое количество погибших и раненых пока невозможно. В Одесской области известно как минимум десять детей, которых убила Россия:
- Кира, 3 месяца;
- Дмитрий, 11 лет;
- Вячеслав, 14 лет;
- Денис, 15 лет;
- Злата, 8 лет;
- Сергей, 9 лет;
- Лиза, 7 месяцев;
- Тимофей, 4 месяца;
- Марк, 3 года;
- Злата, 4 года.
"Это боль, которая никогда не пройдет. Это боль, которая будет жить с нами вечно. Мягких облаков нашим маленьким Ангелочкам", — говорится в сообщении.
Депортация детей
Кроме того, около 20 000 детей были насильственно депортированы в Россию. Эти ужасающие цифры подчеркивают нарушения прав человека и преступления против человечности, которые продолжает совершать агрессор.
Мы писали, что 29 апреля россияне обстреляли Одессу, в результате чего пострадала 4-летняя девочка Злата. Ребенок из-за тяжелых ранений впал в кому, а впоследствии стало известно, что его жизнь оборвалась в больнице. Одесситы простились со Златой у разрушенного Спасо-Преображенского храма 26 апреля.
Также в Одессе простились с семьей Глодан — Валерией и ее трехмесячной дочерью Кирой, погибших в результате попадания ракеты в ЖК "Тирас" 23 апреля 2022 года. Тогда оккупанты унесли жизни восьми одесситов.
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