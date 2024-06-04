10 детей в Одесской области погибли в результате российской агрессии

Импровизированный мемориал памяти. Фото: Новини.LIVE

Смерть, разрушение и отчаяние — три спутника российского "освобождения" Украины. Из-за войны России против Украины погибли более 500 детей. В Одесской области десять детей стали жертвами российской агрессии.

Об этом сообщает Департамент образования и науки Одесской областной государственной администрации.

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Трагические потери среди детей

По данным государственного портала "Дети войны" и Офиса Генерального прокурора, с начала войны погиб 551 ребенок, еще 1 368 были ранены. Однако установить фактическое количество погибших и раненых пока невозможно. В Одесской области известно как минимум десять детей, которых убила Россия:

Кира, 3 месяца;

Дмитрий, 11 лет;

Вячеслав, 14 лет;

Денис, 15 лет;

Злата, 8 лет;

Сергей, 9 лет;

Лиза, 7 месяцев;

Тимофей, 4 месяца;

Марк, 3 года;

Злата, 4 года.

"Это боль, которая никогда не пройдет. Это боль, которая будет жить с нами вечно. Мягких облаков нашим маленьким Ангелочкам", — говорится в сообщении.

Депортация детей

Кроме того, около 20 000 детей были насильственно депортированы в Россию. Эти ужасающие цифры подчеркивают нарушения прав человека и преступления против человечности, которые продолжает совершать агрессор.

Мы писали, что 29 апреля россияне обстреляли Одессу, в результате чего пострадала 4-летняя девочка Злата. Ребенок из-за тяжелых ранений впал в кому, а впоследствии стало известно, что его жизнь оборвалась в больнице. Одесситы простились со Златой у разрушенного Спасо-Преображенского храма 26 апреля.

Также в Одессе простились с семьей Глодан — Валерией и ее трехмесячной дочерью Кирой, погибших в результате попадания ракеты в ЖК "Тирас" 23 апреля 2022 года. Тогда оккупанты унесли жизни восьми одесситов.