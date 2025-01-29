Не менше 11 танкерів "Волгонефть" виходили в море із порушеннями

Танкер у морі. Фото: росЗМІ

Щонайменше 11 танкерів типу "Волгонефть" виходили в Чорне море з тими ж порушеннями, що й тоді, коли зазнали краху в грудні. І це при тому, що вантажні судна такого типу взагалі не мають дозволу на перевезення нафтопродуктів.

Про це пишуть журналісти видання "Важливі історії".

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Порушення РФ

Вантажні судна регулярно виходили в рейси, хоча, згідно з класифікаційними свідченнями, не відповідали необхідним вимогам і встановленим технічним стандартам. У жодного з них не було дозволу виходити з Ростова-на-Дону з тисячами тонн нафтопродуктів на борту. За заявами спеціалістів, судно класу "Волгонефть" взагалі не має працювати на перевезеннях такого типу вантажів ще від 2008 року.

Катастрофи в Чорному морі

У листопаді 2007-го через шторм у Керченській протоці танкер "Волгонефть-139" розламався надвоє і затонув. У результаті в море потрапило 6,8 тисячі тонн гранульованої сірки та до двох тисяч тонн мазуту. Але навіть після цього випадку ці судна продовжили перевозити нафтопродукти в небезпечних умовах.

Тіньовий флот РФ

Крім того, всі 11 іноземних танкерів, на які "Волгонефті" завантажували нафтопродукти, перебувають у різних списках тіньового флоту РФ і допомагають Росії перевозити вантажі в обхід заборон, які наклав Захід. Три з них вже навіть зазнали європейських та американських санкцій.

Нагадаю, нещодавно ми писали про те, які заходи готують на Одещині аби дати відсіч російському мазуту, та про небезпечність нафтопродуктів для мешканців Чорного моря.