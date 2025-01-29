Не менее 11 танкеров "Волгонефть" выходили в море с нарушениями

Танкер в море. Фото: росСМИ

По меньшей мере 11 танкеров типа "Волгонефть" выходили в Черное море с теми же нарушениями, что и тогда, когда потерпели крушение в декабре. И это при том, что грузовые суда такого типа вообще не имеют разрешения на перевозку нефтепродуктов.

Об этом пишут журналисты издания "Важные истории".

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Нарушение РФ

Грузовые суда регулярно выходили в рейсы, хотя, согласно классификационным свидетельствам, не соответствовали необходимым требованиям и установленным техническим стандартам. Ни у одного из них не было разрешения выходить из Ростова-на-Дону с тысячами тонн нефтепродуктов на борту. По заявлениям специалистов, судно класса "Волгонефть" вообще не должно работать на перевозках такого типа грузов еще с 2008 года.

Катастрофы в Черном море

В ноябре 2007-го из-за шторма в Керченском проливе танкер "Волгонефть-139" разломился надвое и затонул. В результате в море попало 6,8 тысячи тонн гранулированной серы и до двух тысяч тонн мазута. Но даже после этого случая эти суда продолжили перевозить нефтепродукты в опасных условиях.

Теневой флот РФ

Кроме того, все 11 иностранных танкеров, на которые "Волгонефти" загружали нефтепродукты, находятся в различных списках теневого флота РФ и помогают России перевозить грузы в обход запретов, которые наложил Запад. Три из них уже даже подверглись европейским и американским санкциям.

Напомню, недавно мы писали о том, какие меры готовят в Одесской области, чтобы дать отпор российскому мазуту, и об опасности нефтепродуктов для жителей Черного моря.