Росія знову вивела у Чорне море ракетоносії — загроза для Одещини

Російський корабель. Фото ілюстративне: Reuters

Ворог вивів у Чорне море 4 ракетоносії, споряджені 28 "Калібрами". У Середземній акваторії наразі також спостерігається присутність декількох військових кораблів Росії.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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У Чорному морі перебувають 4 військові кораблі Росії, який може випустити до 28 крилатих ракет, хоча ще зранку їх було два. У Середземне на рейди виведено 2 судна РФ, які споряджені 12 "Калібрами". В Азовській акваторії присутності ворога не зафіксовано.

Попередження моніторингового каналу. Фото: скриншот

Рух Керченською протокою

За даними ВМС, протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшло 4 судна, 3 з яких потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовської акваторії зайшли в інтересах РФ 5 кораблів, 3 з яких рухались зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як РФ минулої ночі рятувала свої кораблі. А також про наслідки обстрілу Одеси дронами.