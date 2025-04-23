Россия снова вывела в Черное море ракетоносители — угроза для Одесской области

Российский корабль. Фото иллюстративное: Reuters

Враг вывел в Черное море 4 ракетоносителя, снаряженные 28 "Калибрами". В Средиземной акватории сейчас также наблюдается присутствие нескольких военных кораблей России.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Реклама

Читайте также:

Ракетоносители на патрулировании

В Черном море находятся 4 военных корабля России, который может выпустить до 28 крылатых ракет, хотя еще утром их было два. В Средиземное на рейды выведены 2 судна РФ, которые снаряжены 12 "Калибрами". В Азовской акватории присутствия врага не зафиксировано.

Предупреждение мониторингового канала. Фото: скриншот

Движение по Керченскому проливу

По данным ВМС, за прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 4 судна, 3 из которых затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовскую акваторию зашли в интересах РФ 5 кораблей, 3 из которых двигались со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, как РФ прошлой ночью спасала свои корабли. А также о последствиях обстрела Одессы дронами.