Росія вивела свої кораблі з Чорного моря — причини

Шторм у Чорному морі. Фото: одеські ЗМІ

Сьогодні, 26 листопада, у морі спостерігається штормова погода, через яку ворог був вимушений залишити свої кораблі у пунктах базування. Проте частина флоту вийшла на бойове чергування у Середземне море.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному та Азовському морях — кораблі відсутні;

у Середземному морі залишився один десантний корабель.

Всі носії крилатих ракет типу "Калібр" заведені у пункти базування.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 7 суден та 1 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря рух суден не здійснювався.

Чорноморський флот більше не домінує у морі

Нагадаємо, російська армія на півдні посилила вплив стратегічної авіації. Літаки дедалі частіше підіймаються у повітря для "контролю над ситуацією" над Чорним морем після значної втрати бойового флоту. Таким чином вони намагаються також тиснути на цивільні судна, які прямують гуманітарними коридорами.

Також ми писали, що Україна частково знищила Чорноморський флот Російської Федерації. Тепер ворожі кораблі не можуть повністю домінувати у Чорному морі.