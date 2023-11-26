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Россия вывела свои корабли из Черного моря

26 ноября 2023 10:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россия вывела свои корабли из Черного моря
Шторм в Черном море. Фото: одесские СМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 26 ноября, в море наблюдается штормовая погода, из-за которой враг был вынужден оставить свои корабли в пунктах базирования. Однако часть флота вышла на боевое дежурство в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном и Азовском морях — корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море остался один десантный корабль.

Все носители крылатых ракет типа "Калибр" заведены в пункты базирования.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • до Азовского моря — 7 судов и 1 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю движение судов не совершалось.

Черноморский флот больше не доминирует в море

Напомним, российская армия на юге усилила влияние стратегической авиации. Самолеты все чаще поднимаются в атмосферу для "контроля над ситуацией" над Черным морем после значительной потери боевого флота. Таким образом они пытаются также давить на гражданские суда, следующие гуманитарными коридорами.

Также мы писали, что Украина частично уничтожила Черноморский флот Российской Федерации. Теперь вражеские корабли не могут полностью доминировать в Черном море.

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