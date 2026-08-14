Росія вночі знову атакувала Одещину: під ударом інфраструктура

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Марія Луценко Редактор

Росія продовжує невпинно атакувати Одещину. Під ударом знову опинилася інфраструктура Ізмаїльського району. Після атаки виникли пожежі. Рятувальники оперативно прибули на місця та ліквідували займання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ізмаїльську районну військову адміністрацію.

Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот із Telegram

Нічний удар

У ніч на 14 серпня російські війська знову атакували Ізмаїльський район Одеської області. За інформацією оперативного штабу Ізмаїльської районної державної адміністрації, ворог завдав удару по інфраструктурі.

Внаслідок атаки виникли пожежі. Їх оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

ОНОВЛЕНО 10:45: У ніч на 14 серпня російські війська атакували південь Одещини. Удари припали по житловому сектору, непрацюючих складах та відкритій місцевості. Внаслідок атаки виникли пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували займання. На жаль, одна людина постраждала. На місцях продовжують працювати відповідні служби та ліквідовувати наслідки російської атаки.

Що відомо про атаку

Тривогу в Білгороді-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах оголосили о 01:03. За пів години стало відомо, що група БпЛА прямує у напрямку півдня області. Загроза була для Кілії, Ізмаїлу та Рені. Відбій пролунав о 02:09.

Вчорашні атаки

Напередодні російські війська двічі за день атакували пасажирські потяги на Одещині. Вранці ударними дронами ворог влучив у пасажирський потяг Одеса — Дніпро. На місці загинули двоє цивільних — 50-річний машиніст та його 41-річний помічник. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом загибелі людей за статтею про воєнні злочини.

Згодом російський дрон вдруге атакував потяг. Цього разу під удар потрапив тепловоз, який виконував маневрові роботи, щоб потяги могли роз'їхатися. Бригаду тепловоза заздалегідь попередили про небезпеку, тому ніхто з працівників не постраждав.

Через атаки довелося змінити рух частини потягів. 13 серпня не курсувала низка приміських електричок між Одесою та станціями Колосівка, Мартинівська і Помічна, а також у зворотному напрямку.

Як повідомляли Новини.LIVE, у вівторок, 11 серпня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеського району ударними реактивними дронами. Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще троє людей постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що вночі та зранку 12 серпня, Одеса зазнала російських атак. Внаслідок ударів є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури. У багатоповерхівці після нічної атаки сталася пожежа в квартирі. На щастя, люди не постраждали.