Росія збільшує концентрацію мін у Чорному морі

Корабель біля міни у морі. Фото: Ukraine World News

Попри програми країн-партнерів з розмінування акваторії Чорного моря, ворог навмисно збільшує вибухову небезпеку. Окупанти дедалі частіше стали випускати авіабомби зі стратегічної авіації, частина з яких падає без детонації у море.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Ми час від часу спостерігаємо активність тактичної авіації, спрямовану як раз в напрямку острова Зміїний. Там, де морські транспортні шляхи перетинаються, течія може сприяти тому, що вибухові пристрої, які окупанти випускають з літаків, приносило до берега", — сказала Гуменюк.

Загроза для гуманітарних коридорів

Також військова зазначила, що транспорті шляхи у морі досі залишаються під контролем росіян. Тож загроза для цивільного судноплавства залишається високою.

Нагадаємо, за минулу добу ворог збільшив кількість обстрілів КАБами по території України. Станом на 23 жовтня була зафіксована рекордна кількість роботи стратегічної авіації РФ на півдні.

Також ми писали, що окупанти знову посилили присутність у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні збільшилася кількість бойових кораблів, серед яких є носії крилатих ракет, тож небезпека обстрілів висока.