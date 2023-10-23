Россия увеличивает концентрацию мин в Черном море

Корабль возле мины в море. Фото: Ukraine World News

Несмотря на программы стран-партнеров по разминированию акватории Черного моря, враг намеренно увеличивает взрывную опасность. Оккупанты все чаще стали выпускать авиабомбы из стратегической авиации, часть из которых падает без детонации в море.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Мы время от времени наблюдаем активность тактической авиации, направленную как раз в направлении острова Змеиный. Там, где морские транспортные пути пересекаются, течение может способствовать тому, что взрывные устройства, выпускаемые оккупантами из самолетов, приносило к берегу", — сказала Гуменюк.

Угроза для гуманитарных коридоров

Также военная отметила, что транспортные пути в море до сих пор остаются под контролем россиян. Так что угроза для гражданского судоходства остается высокой.

Напомним, за минувшие сутки враг увеличил количество обстрелов УАБами по территории Украины. По состоянию на 23 октября было зафиксировано рекордное количество работы стратегической авиации РФ на юге.

Также мы писали, что оккупанты снова усилили присутствие в Черном море. На боевом дежурстве увеличилось количество боевых кораблей, среди которых есть носители крылатых ракет, поэтому опасность обстрелов высока.