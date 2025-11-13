Атаки по портах Одещини — ворог б’є по зерновому коридору

судно в одному із портів Одещини. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одещина є постійною мішенню для Російської Федерації. Окупанти активно атакують не лише енергетичну інфраструктуру на півдні, а й порти Одещини. Ворог намагається зірвати роботу зернового коридору, який забезпечує експорт і наповнення українського бюджету.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Куди б'ють

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Одещина залишається однією з головних цілей російських атак. За його словами, ворог намагається не лише пошкодити енергетичні об’єкти, а й паралізувати роботу портів.

"Це спроби завадити роботі нашого зернового коридору, який стоїть кісткою в горлі у росіян, тому що це — експортні спроможності, можливість наповнювати бюджет", — пояснив Плетенчук.

Він наголосив, що попри постійні атаки, українські захисники продовжують забезпечувати безпечний рух суден. За два роки роботи коридором уже скористалися понад 6 тисяч суден.

За словами речника, росіяни приділяють особливу увагу південному напрямку, намагаючись завдати шкоди логістиці, залізниці та портовим об’єктам. Українські сили оборони щодня борються не лише з наслідками обстрілів, а й із мінною небезпекою в акваторії Чорного моря.

