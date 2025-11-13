Атаки по портам Одесской области - враг бьет по зерновому коридору

судно в одном из портов Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесская область является постоянной мишенью для Российской Федерации. Оккупанты активно атакуют не только энергетическую инфраструктуру на юге, но и порты Одесской области. Враг пытается сорвать работу зернового коридора, который обеспечивает экспорт и наполнение украинского бюджета.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Куда бьют

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Одесская область остается одной из главных целей российских атак. По его словам, враг пытается не только повредить энергетические объекты, но и парализовать работу портов.

"Это попытки помешать работе нашего зернового коридора, который стоит костью в горле у россиян, потому что это — экспортные возможности, возможность наполнять бюджет", — пояснил Плетенчук.

Он отметил, что несмотря на постоянные атаки, украинские защитники продолжают обеспечивать безопасное движение судов. За два года работы коридором уже воспользовались более 6 тысяч судов.

По словам спикера, россияне уделяют особое внимание южному направлению, пытаясь нанести ущерб логистике, железной дороге и портовым объектам. Украинские силы обороны ежедневно борются не только с последствиями обстрелов, но и с минной опасностью в акватории Черного моря.

