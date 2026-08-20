Росіяни атакували ресторан біля Одеси: у закладі були люди

Територія пошкодженого ресторану, яку правоохоронці огородили після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Російський ударний безпілотник вдень, 20 серпня, пошкодив ресторан в Одеському районі. Уламки після вибуху полетіли в людей, які в цей час перебували біля закладу. Четверо цивільних отримали поранення, усіх доправили до лікарні.

Про момент удару та перші хвилини після нього журналістці Новини.LIVE Вікторії Бєккєр розповіла робітниця ресторану Олена.

Пошкоджені ворота та частина будівлі ресторану після атаки російського безпілотника. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Дрон полетів просто на ресторан

У момент атаки працівники ресторану вже були на роботі, — розповідає Олена. Ранок починався звичайно: люди сиділи на вулиці, пили каву та розмовляли. Спочатку над закладом пролетів один російський безпілотник, невдовзі з'явився і другий.

"Кожного ранку ми дуже любимо пити каву. Сиділи, розмовляли. І тут, коли пролетів перший "Шахед", він полетів повз, над нами, але кудись убік. А другий чомусь так направлено полетів прямо в наш ресторан", — розповіла Олена.

Робітниця ресторану Жанна розповідає про момент удару російського безпілотника.

Фото: Новини.LIVE

За словами жінки, безпілотник влучив у район електролічильника. Там спалахнув сильний вогонь.

"Він влетів у лічильник. Спочатку все загорілося, потім вибухнуло, й уламки полетіли в тих, хто сидів на вулиці", — згадує Олена.

У прокуратурі уточнили, що внаслідок удару пошкоджено не лише фасад та скління ресторану, а й складське приміщення.

Вигляд пошкодженої будівлі ресторану та прилеглої території. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Четверо людей в лікарні

За уточненими даними Одеської обласної прокуратури, постраждали 31-річна та 68-річна жінки, 17-річна дівчина і 22-річний чоловік. Усіх чотирьох після атаки направили до лікарні. Водночас Олена розповіла, що троє з них отримали серйозніші травми. Один із чоловіків дістав одразу кілька осколкових поранень і потребував операції.

"Одній жінці трохи подряпало голову, їй пощастило. Тітці Жанні уламок потрапив у палець, вона літня жінка. У хлопця три осколкові поранення: у голову, тіло і ногу. Він зараз в операційній, йому вже краще. А кухарці Наташі уламок потрапив у спину. Вони сиділи спиною, і всі уламки полетіли в їхній бік", — розповіла робітниця закладу.

Деформовані ворота та пошкоджена частина будівлі ресторан. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Сама жінка під час вибуху була всередині ресторану. Саме це, за її словами, фактично врятувало її від уламків.

"Я була на кухні, мила посуд у той момент. Просто стався цей вибух. Так, я везуча", — сказала робітниця.

Жінка згадує, що після удару до ресторану швидко прибули рятувальники та правоохоронці. Допомагали й люди, які перебували поруч із закладом.

Пошкоджені металеві конструкції та уламки біля будівлі ресторану. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

В Одеській обласній прокуратурі повідомили, що російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеського району ударними дронами вдень 20 серпня. На місці влучання правоохоронці фіксують наслідки та документують черговий воєнний злочин РФ.

Обгоріла ділянка біля ресторану. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

За процесуального керівництва обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни. Розслідування проводить Управління СБУ в Одеській області.

Вибухова хвиля та уламки пошкодили металеві ворота і конструкції. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Раніше Новини.LIVE писали, що вдень 16 серпня російські війська застосували ударні реактивні безпілотники проти цивільної інфраструктури Одеського району. Під час першої атаки удару зазнав торговельний центр. Частково зруйновано другий поверх закладу та пошкоджено поштове відділення. Менш ніж за годину російські війська повторно вдарили дронами по Одеському району. Був зруйнований двоповерховий житловий будинок.

Також журналісти Новини.LIVE перевірили на доступність та комфорт укриття в центрі Одеси. У місті на обліку перебуває 1249 об’єктів фонду захисних споруд. Однак їхньої місткості вистачає лише приблизно для 61,1% населення. Тобто, безпечних місць недостатньо навіть за офіційними розрахунками. А перевірка показала ще одну проблему — деякі укриття існують на мапі, але не працюють у реальності. Тож на п’ятий рік повномасштабної війни під час атаки одеситам досі доводиться не просто йти в укриття, а самостійно шукати, де вони справді зможуть захистити своє життя.