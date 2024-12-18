Росіяни будують фортифікації на півдні, для чого

Укріплені позиції. Фото ілюстративне: Міст

Поширена у мережі інформація, що росіяни буцімто будують фортифікації на адмінкордоні Криму та Херсонської області, поки не підтверджена. Але якщо це дійсно відбувається, то в цьому немає нічого дивного. Адже ворог розуміє, що ситуація на фронті може змінитися.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук.

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Готуються до оборони

Про будівництво оборонних позицій на межі Криму та Херсонщини повідомляли українські партизани з руху АТЕШ та моніторингові канали. Втім, Дмитро Плетенчук вважає, що цю інформацію необхідно перевіряти. Водночас очевидно, що ворог враховує загрози для себе. Навіть попри те, що РФ включила Херсонську область до своєї конституції, російське командування не впевнене, що зможе втримати окуповані території.

"Вони так само готувалися і до висадки морського десанту. І вже неодноразово були вимушені відновлювати свої позиції на узбережжі, тому що їх змивало періодично. Тому можемо лише відмітити, що ворог готується до ведення оборонних дій", — сказав Дмитро Плетенчук.

Так само, за словами військового, росіяни активно займаються укріпленням безпеки Кримського мосту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, наскільки реальна загроза нового наступу росіян на Миколаївщину. Також ми писали, в якому стані зараз оборона Кримського мосту.