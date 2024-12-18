Россияне строят фортификации на юге, для чего

Укрепленные позиции. Фото иллюстративное: Мост

Распространенная в сети информация, что россияне якобы строят фортификации на админгранице Крыма и Херсонской области, пока не подтверждена. Но если это действительно происходит, но в этом нет ничего удивительного. Так как враг понимает, что ситуация на фронте может измениться.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

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Готовятся к обороне

О строительстве оборонных позиций на границе Крыма и Херсонщины сообщали украинские партизаны по движению АТЕШ и мониторинговые каналы. Впрочем, Дмитрий Плетенчук считает, что эту информацию необходимо проверять. Даже несмотря на то, что РФ включила Херсонскую область в свою конституцию, российское командование не уверено, что сможет удержать оккупированные территории.

"Они также готовились и к высадке морского десанта. И уже неоднократно были вынуждены восстанавливать свои позиции на побережье, потому что их смывало периодически. Поэтому можем лишь отметить, что враг готовится к ведению оборонных действий", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Также, по словам военного, россияне активно занимаются укреплением безопасности Крымского моста.

Напомним, ранее мы рассказывали, насколько реальна угроза нового наступления россиян на Николаевщину. Также мы писали, в каком состоянии сейчас оборона Крымского моста.