Заміна крейсеру Москва

Завод "Залів". Фото: investigator

Росія продовжує готує новий флагман Чорноморського флоту на заміну потопленому крейсеру "Москва". Його збирають з 2020 року, і по ньому вже влучали ЗСУ.

Про це повідомляють журналісти видання Le Monde.

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Суднобудівний завод "Залів" в окупованому Криму збирає вертольотоносець і десантний корабель "Іван Рогов". Його зведення розпочалася ще до повномашстабного вторгнення в Україну — у 2020 році. Проте темпи зборки судна затягнулися, і тепер корабель розглядається як новий флагман Чорноморського флоту РФ.

Корабель Іван Рогов

На супутникових знімках видно, що "Іван Рогов" має довжину близько 220 м. Він розрахований на перевезення 15-20 гелікоптерів і до 900 морських піхотинців. Перші ходові випробування були заплановані на 2025 рік, але згодом їх перенесли на 2027-й. У листопаді 2023 року корабель постраждав від удару ракетою SCALP-EG, який нанесли Збройні сили України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу для Одещини з моря. А також про наступ на Крим.