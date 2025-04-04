Замена крейсеру Москва

Россияне строят замену Москве — детали нового флагмана
Россия продолжает готовит новый флагман Черноморского флота на замену потопленному крейсеру "Москва". Его собирают с 2020 года и по нему уже попадали ВСУ.
Об этом сообщают журналисты издания Le Monde.
Кто строит
Судостроительный завод "Залив" в оккупированном Крыму собирает вертолетоносец и десантный корабль "Иван Рогов". Его возведение началось еще до полномасштабного вторжения в Украину — в 2020 году. Однако темпы сборки судна затянулись, и теперь корабль рассматривается как новый флагман Черноморского флота РФ.
Корабль Иван Рогов
На спутниковых снимках видно, что "Иван Рогов" имеет длину около 220 м. Он рассчитан на перевозку 15-20 вертолетов и до 900 морских пехотинцев. Первые ходовые испытания были запланированы на 2025 год, но впоследствии их перенесли на 2027-й. В ноябре 2023 года корабль пострадал от удара ракетой SCALP-EG, который нанесли Вооруженные силы Украины.
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