Замена крейсеру Москва

Завод "Залов". Фото: investigator

Россия продолжает готовит новый флагман Черноморского флота на замену потопленному крейсеру "Москва". Его собирают с 2020 года и по нему уже попадали ВСУ.

Об этом сообщают журналисты издания Le Monde.

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Кто строит

Судостроительный завод "Залив" в оккупированном Крыму собирает вертолетоносец и десантный корабль "Иван Рогов". Его возведение началось еще до полномасштабного вторжения в Украину — в 2020 году. Однако темпы сборки судна затянулись, и теперь корабль рассматривается как новый флагман Черноморского флота РФ.

Корабль Иван Рогов

На спутниковых снимках видно, что "Иван Рогов" имеет длину около 220 м. Он рассчитан на перевозку 15-20 вертолетов и до 900 морских пехотинцев. Первые ходовые испытания были запланированы на 2025 год, но впоследствии их перенесли на 2027-й. В ноябре 2023 года корабль пострадал от удара ракетой SCALP-EG, который нанесли Вооруженные силы Украины.

Напомним, недавно мы писали об угрозе для Одесской области с моря. А также о наступлении на Крым.