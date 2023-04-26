Кількість кораблів РФ на бойовому чергуванні змінилася

Чорноморський флот РФ. Фото: росЗМІ

У Чорному морі зменшилася кількість російських кораблів, проте ракетоносії залишилися на чергуванні. Ймовірність ракетної атаки залишається високою.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗС України.

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Наразі в акваторії Чорного моря дев'ять великих ворожих кораблів, серед яких чотири ракетоносії: два — підводні та два — надводні. Загальний залп ракет може становити до 24 "Калібрів"

Ситуація в інших морях

У Середземному морі перебувають чотири кораблі РФ, з яких один ракетоносій. Загальний залп "Калібрів" складає до 16 ракет.

В Азовському морі перебуває один великий десантний корабель.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков висловив головне завдання міжнародної спільноти — зробити Чорне море регіоном безпеки. Він підкреслив, що безпека акваторії є важливим питанням для кожної країни, що розташовується в цьому регіоні, включаючи Україну, яка відкрита до обговорень на цю тему.

Додамо, Європейське агентство з безпеки мореплавства надасть Одеській філії ДП "АМПУ" спеціалізоване обладнання. Його використовуватимуть для локалізації та ліквідації забруднень у Чорному морі.