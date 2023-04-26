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Россияне маневрируют в Черном море: количество кораблей на боевом дежурстве изменилось

26 апреля 2023 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Число кораблей РФ на боевом дежурстве изменилось
Черноморский флот РФ. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Черном море уменьшилось количество российских кораблей, однако ракетоносители остались на дежурстве. Вероятность ракетной атаки остается высокой.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВС Украины.

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Сейчас в акватории Черного моря девять больших вражеских кораблей, среди которых четыре ракетоносителя: два подводных и два надводных. Общий залп ракет может составлять до 24 "Калибров"

Ситуация в других морях

В Средиземном море находятся четыре корабля РФ, из которых один ракетоноситель. Общий залп "Калибров" составляет до 16 ракет.

В Азовском море находится один большой десантный корабль.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников высказал главную задачу международного сообщества – сделать Черное море регионом безопасности. Он подчеркнул, что безопасность акватории является важным вопросом для каждой страны, которая находится в этом регионе, включая Украину, которая открыта для обсуждений на эту тему.

Европейское агентство по безопасности мореходства предоставит Одесскому филиалу ГП "АМПУ" специализированное оборудование. Его будут использовать для локализации и ликвидации загрязнений в Черном море.

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