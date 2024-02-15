Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росіяни можуть вдруге атакувати з моря, — Гуменюк arrow

Росіяни можуть вдруге атакувати з моря, — Гуменюк

15 лютого 2024 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни можуть вдруге атакувати з моря, — Гуменюк
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни після довгої паузи використали "Калібри" для ранкової атаки на Україну. Відомо, що фрегат "Адмірал Макаров" випустив 4 ракети, а ще стільки ж споряджено, тому ворог може вдруге завдати удар з Чорного моря. 

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

"Була інформація про те, що "Адмірал Макаров" здійснив пуск ракет з моря. Він випустив щонайменше половину "Калібрів", але це не зменшує ракетної небезпеки. Тож абсолютно не виключення повторення ракетного удару", — сказала військова. 

Загроза удару з окупованого Криму 

Також Гуменюк зазначила, що небезпека залишається навіть якщо носій "Калібрів" повернеться у бухті. До Криму окупанти завезли нову партію сухопутного аналога цієї ракети — "Іскандер-К". 

"Якщо говорити про клас ракет, то нагадаю, що існують сухопутні аналоги "Калібрів". Це "Іскандер-К", який дуже схожий за характеристиками. Тому не важливо, звідки пускали ракети — головне їх збивати", — додала речниця "Півдня".

Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого, ворог збільшив кількість кораблів на чергуванні у Чорному морі. На бойовому рейді залишається ракетоносій, який створює загрозу обстрілів.

Також ми писали, що вночі та вранці 15 лютого ворог вкотре здійснив комбіновану атаку на Україну. Вона готувалася наперед і не варто її прив'язувати до знищення ВДК "Цезар Куніков".

Одеса
війна
Чорне море
корабель
Одеська область
Новини Одеси
Наталія Гуменюк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі