Росіяни можуть вдруге атакувати з моря, — Гуменюк

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Росіяни після довгої паузи використали "Калібри" для ранкової атаки на Україну. Відомо, що фрегат "Адмірал Макаров" випустив 4 ракети, а ще стільки ж споряджено, тому ворог може вдруге завдати удар з Чорного моря.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Була інформація про те, що "Адмірал Макаров" здійснив пуск ракет з моря. Він випустив щонайменше половину "Калібрів", але це не зменшує ракетної небезпеки. Тож абсолютно не виключення повторення ракетного удару", — сказала військова.

Загроза удару з окупованого Криму

Також Гуменюк зазначила, що небезпека залишається навіть якщо носій "Калібрів" повернеться у бухті. До Криму окупанти завезли нову партію сухопутного аналога цієї ракети — "Іскандер-К".

"Якщо говорити про клас ракет, то нагадаю, що існують сухопутні аналоги "Калібрів". Це "Іскандер-К", який дуже схожий за характеристиками. Тому не важливо, звідки пускали ракети — головне їх збивати", — додала речниця "Півдня".

Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого, ворог збільшив кількість кораблів на чергуванні у Чорному морі. На бойовому рейді залишається ракетоносій, який створює загрозу обстрілів.

Також ми писали, що вночі та вранці 15 лютого ворог вкотре здійснив комбіновану атаку на Україну. Вона готувалася наперед і не варто її прив'язувати до знищення ВДК "Цезар Куніков".