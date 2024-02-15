Россияне могут вторично атаковать с моря, — Гуменюк

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Россияне после долгой паузы использовали "Калибры" для утренней атаки на Украину. Известно, что фрегат "Адмирал Макаров" выпустил 4 ракеты, а еще столько же снаряжен, поэтому враг может во второй раз нанести удар с Черного моря.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Была информация о том, что "Адмирал Макаров" осуществил пуск ракет с моря. Он выпустил как минимум половину "Калибров", но это не уменьшает ракетную опасность. Поэтому совершенно не исключение повторения ракетного удара", — сказала военная.

Угроза удара из оккупированного Крыма

Также Гуменюк отметила, что опасность остается даже если носитель "Калибров" вернется в бухте. В Крым оккупанты завезли новую партию сухопутного аналога этой ракеты — "Искандер-К".

"Если говорить о классе ракет, то напомню, что существуют сухопутные аналоги "Калибров". Это "Искандер-К", который очень похож по характеристикам. Поэтому не важно, откуда пускали ракеты — главное их сбивать", — добавила пресс-секретарь "Юга".

Напомним, сегодня, 15 февраля, враг увеличил количество кораблей на дежурстве в Черном море. На боевом рейде остается ракетоноситель, создающий угрозу обстрелов.

Также мы писали, что ночью и утром 15 февраля враг в очередной раз совершил комбинированную атаку на Украину. Она готовилась заранее и не стоит ее привязывать к уничтожению БДК "Цезарь Куников".