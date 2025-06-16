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Головна Одеса Росіяни намагаються врятувати свої літаки в окупованому Криму

Росіяни намагаються врятувати свої літаки в окупованому Криму

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 18:42
Росіяни будують ангари для літаків у Криму, побоюючись дронових атак ЗСУ
Літак РФ у Криму. Фото ілюстративне: uainfo.org
Ключові моменти Заходи безпеки

Росіяни в Криму поспіхом ховають літаки, побоюючись нових ударів ЗСУ. На військовому аеродромі Саки окупанти терміново будують ангари для захисту своєї авіації.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

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Заходи безпеки

Окупанти  у Криму поспіхом зводять бетонні ангари для літаків і встановлюють додаткові пости протиповітряної оборони для протидії українським БпЛА. Росіяни бояться нових точкових ударів з боку ЗСУ, які вже довели, що можуть вражати цілі навіть у глибокому тилу. У паніці вони намагаються зміцнитися. Однак будівництво відбувається з порушенням технологій, тож техніка залишатиметься вразливою навіть під бетонними укриттями, вважають в АТЕШ.

"Наші джерела підтверджують, що через порушення технологічних норм техніка окупантів залишається вразливою навіть під бетоном. АТЕШ продовжує фіксувати переміщення ворога та передає дані Силам оборони України", — йдеться у повідомленні агентів АТЕШ.

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Укриття в Криму. Фото: АТЕШ
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Будівництво ангару. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як проходить підготовка до деокупації Криму. А також про дронову атаку на військові об'єкти окупованого півострову.

Одеса Крим Новини Одеси літаки війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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