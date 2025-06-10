ЗСУ наносять удари по Криму після кожної атаки на Одесу - Братчук

Вибух у Криму. Фото ілюстративне: ЕРА

Після обстрілів Одеси ЗСУ кожен раз наносять у відповідь удари по Севастополю. І кожна з таких атак — ще один крок до звільнення окупованого півострову.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в інтерв'ю NTA.

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Сергій Братчук вважає, що звільнення Криму — це завдання, яке потребує як військових, так і дипломатичних інструментів. Однак демілітаризація півострова вже триває, про що свідчать щоденні вибухи від прильотіів українських дронів та ракет. Найбільше готуються до атак ЗСУ у Севастополі.

"На початку повномасштабки, ми попереджали, що якщо будуть обстрілювати Одесу, усе буде повертатися у Севастополь. Ну, така тенденція вона зберіглася. Крим буде звільнятися, а яким чином — ми побачимо", — сказав Сергій Братчук.

Сергій Братчук також додав, що поки Кримський міст стоїть, окупантам краще встигнути виїхати по ньому з півострову доки туди не прийшли ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому в Криму побоюються висадки десанту ЗСУ. А також про те, навіщо Росія будує ангари для літаків на окупованому півострові.