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Главная Одесса За каждый обстрел Одессы будет удар по Крыму,— Братчук

За каждый обстрел Одессы будет удар по Крыму,— Братчук

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Дата публикации 10 июня 2025 19:58
ВСУ наносят удары по Крыму после каждой атаки на Одессу - Братчук
Взрыв в Крыму. Фото иллюстративное: ЕРА

После обстрелов Одессы ВСУ каждый раз наносят ответные удары по Севастополю. И каждая из таких атак — еще один шаг к освобождению оккупированного полуострова.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в интервью NTA.

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Сергей Братчук считает, что освобождение Крыма — это задача, которая требует как военных, так и дипломатических инструментов. Однако демилитаризация полуострова уже идет, о чем свидетельствуют ежедневные взрывы от прилетов украинских дронов и ракет. Больше всего готовятся к атакам ВСУ в Севастополе.

"В начале полномасштабки, мы предупреждали, что если будут обстреливать Одессу, все будет возвращаться в Севастополь. Ну, такая тенденция она сохранилась. Крым будет освобождаться, а каким образом мы увидим", — сказал Сергей Братчук.

Сергей Братчук также добавил, что пока Крымский мост стоит, оккупантам лучше успеть выехать по нему с полуострова пока туда не пришли ВСУ.

Напомним, недавно мы писали о том, почему в Крыму опасаются высадки десанта ВСУ. А также о том, зачем Россия строит ангары для самолетов на оккупированном полуострове.

Одесса Крым Новости Одессы Сергей Братчук война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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