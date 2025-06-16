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Главная Одесса Россияне пытаются спасти свои самолеты в оккупированном Крыму

Россияне пытаются спасти свои самолеты в оккупированном Крыму

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 18:42
Россияне строят ангары для самолетов в Крыму, опасаясь дроновых атак ВСУ
Самолет РФ в Крыму. Фото иллюстративное: uainfo.org
Ключові моменти Меры безопасности

Россияне в Крыму спешно прячут самолеты, опасаясь новых ударов ВСУ. На военном аэродроме Саки оккупанты срочно строят ангары для защиты своей авиации.

Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ.

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Меры безопасности

Оккупанты в Крыму спешно возводят бетонные ангары для самолетов и устанавливают дополнительные посты противовоздушной обороны для противодействия украинским БпЛА. Россияне боятся новых точечных ударов со стороны ВСУ, которые уже доказали, что могут поражать цели даже в глубоком тылу. В панике они пытаются укрепиться. Однако строительство происходит с нарушением технологий, поэтому техника будет оставаться уязвимой даже под бетонными укрытиями, считают в АТЕШ.

"Наши источники подтверждают, что из-за нарушения технологических норм техника оккупантов остается уязвимой даже под бетоном. АТЕШ продолжает фиксировать перемещения врага и передает данные Силам обороны Украины", — говорится в сообщении агентов АТЕШ.

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Укрытие в Крыму. Фото: АТЕШ
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Строительство ангара. Фото: АТЕШ

Напомним, недавно мы писали о том, как проходит подготовка к деоккупации Крыма. А также о беспилотной атаке на военные объекты оккупированного полуострова.

Одесса Крым Новости Одессы самолеты война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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