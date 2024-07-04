Росія використовує Кримський міст для крадіжки українських ресурсів

Керченський міст. Ілюстративне фото: Defense Express

Росіяни неодноразово вивозили українські ресурси з окупованих територій через незаконний Кримський міст. Своїми діями країна-агресорка прагне послабити українську економіку, позбавити її доступу до ресурсів та зруйнувати інфраструктуру.

Про це йдеться у дописі Міністерства оборони Великої Британії.



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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 July 2024.



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Росія вивозить українську сировину Керченським мостом

Однією з причин, чому ворог намагається покращити транспортні мережі на окупованих територіях України, є намір видобувати більше українських мінералів. Йдеться про залізну руду, вугілля, титан, уран, марганець, золото та літій.

"На південь від Дніпрорудного в Запорізькій області Росія продовжує свою видобувну діяльність, вивозячи залізну руду залізницею. Потяги йдуть через Крим, через Керченський міст до Росії. Ця діяльність не без ризику; потяги змушені проходити через райони, де діють українські партизани", — йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, модернізація дорожніх і залізничних сполучень з агресором поліпшить лінії комунікацій не лише для військової логістики, але й для експорту зерна та мінералів. Саме тому Керченський міст — був та залишається під прицілом українських військових.

Росіяни вивозять українське зерно

Ми писали раніше, що чергове російське судно з українською пшеницею вирушило до порту у Венесуелі. Судно північного торгового флоту РФ під назвою ENISEY здійснило рейс із Архангельська до анексованого Севастополя, де на нього завантажили 27 тисяч тонн мелітопольської пшениці.

Також ми писали, що російське судно доставило у Сирію крадене українське зерно з тимчасово окупованого Криму. Балкер під назвою FEDOR завантажився в закритому Феодосійському порту.

Додамо, що через порт анексованого Севастополя Росія вивозить крадене зерно з українських окупованих територій. Далі збіжжя вона продає на міжнародні ринки як своє. Основні покупці — це Туреччина, Сирія, Індія та навіть Африка.