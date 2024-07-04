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Россияне перевозят украденные ресурсы по Крымскому мосту, — британская разведка

4 июля 2024 17:41
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россия использует Крымский мост для кражи украинских ресурсов
Керченский мост. Иллюстративное фото: Defense Express
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Россияне неоднократно вывозили украинские ресурсы с оккупированных территорий через незаконный Крымский мост. Своими действиями страна-агрессорка стремится ослабить украинскую экономику, лишить ее доступа к ресурсам и разрушить инфраструктуру.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

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Россия вывозит украинское сырье по Керченскому мосту

Одной из причин, почему враг пытается улучшить транспортные сети на оккупированных территориях Украины, намерен добывать больше украинских минералов. Речь идет о железной руде, угле, титане, уране, марганце, золоте и литие.

"К югу от Днепрорудного в Запорожской области Россия продолжает свою добывающую деятельность, вывозя железную руду по железной дороге. Поезда идут через Крым, через Керченский мост в Россию. Эта деятельность не без риска; поезда вынуждены проходить через районы, где действуют украинские партизаны" , — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, модернизация дорожных и железнодорожных сообщений с агрессором улучшит линии коммуникаций не только военной логистики, но и экспорта зерна и минералов. Именно поэтому Керченский мост был и остается под прицелом украинских военных.

Россияне вывозят украинское зерно

Мы писали ранее, что очередное российское судно с украинской пшеницей отправилось в порт в Венесуэле. Судно северного торгового флота РФ под названием ENISEY совершило рейс из Архангельска в аннексированный Севастополь, где на него загрузили 27 тысяч тонн мелитопольской пшеницы.

Также мы писали, что российское судно доставило в Сирию украденное украинское зерно из временно оккупированного Крыма. Балкер под названием FEDOR загрузился в закрытом порту Феодосии.

Добавим, что через порт аннексированного Севастополя Россия вывозит краденое зерно с украинских оккупированных территорий. Дальше зерно она продает на международные рынки как свое. Основные покупатели – это Турция, Сирия, Индия и даже Африка.

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