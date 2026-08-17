Росіяни поцілили у цивільне судно на Одещині: наслідки атаки

Наслідки удару по судну. Фото ілюстративне: Адміністрація судноплавства

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У ніч проти 17 серпня російські війська атакували Ізмаїльський район Одещини. Ціллю удару була портова інфраструктура та цивільне судно. Крім того, напередодні ворог двічі атакував Одеський район реактивними дронами, внаслідок чого постраждали щонайменше 12 людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на оперативний штаб Ізмаїльської РДА та очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Повідомлення про атаку на портову інфраструктуру. Фото: скриншот з facebook

Удар по порту: наслідки

За даними районної адміністрації, російська атака сталася вночі. Під ударом опинилася портова інфраструктура Ізмаїльського району. Внаслідок влучань виникли пожежі. Станом на ранок рятувальники їх повністю ліквідували. Водночас Олег Кіпер уточнив, що внаслідок удару пошкоджень зазнало цивільне судно, яке ходить під прапором Республіки Того.

"На жаль, постраждало 4 людини, троє з яких госпіталізовані, один у важкому стані. Всім надається необхідна медична допомога", — зазначив очільник ОВА.

Що відомо про атаку 16 серпня

Масованих ударів Одещина зазнавала і напередодні. Новини.LIVE писали, що вдень 16 серпня російські війська застосували ударні реактивні безпілотники проти цивільної інфраструктури Одеського району. Під час першої атаки удару зазнав торговельний центр. Було частково зруйновано його другий поверх та пошкоджено поштове відділення.

За останніми даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, кількість постраждалих у торговельному центрі зросла до семи людей. До медиків додатково звернулася родина, яка під час удару перебувала на території ТЦ.

"На жаль, кількість постраждалих внаслідок атаки на торговельний центр збільшилася.До медиків звернулася сімʼя: чоловік з дружиною та 8-річним сином, які перебували на території торговельного центру", — повідомив Олег Кіпер.

П'ятьох постраждалих госпіталізували. Лікарі надають їм необхідну допомогу.

Рятувальник працює на місці влучання. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Удар по житлових будинках

Менш ніж за годину після першої атаки російські війська повторно вдарили дронами по Одеському району. Цього разу під удар потрапила житлова забудова. Частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. В іншому приватному домоволодінні пошкоджено фасад і дах та вибито вікна. Також пошкоджень зазнали три легкові автомобілі.

Зруйнований на Одещині будинок. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Чоловік стоїть біля зруйнованого будинку на Одещині. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок цього удару постраждали п'ятеро людей: четверо чоловіків віком від 34 до 76 років та 29-річна жінка. Усіх п'ятьох госпіталізували.

Також Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 16 серпня російські війська атакували південь Одеської області безпілотниками. У Білгороді-Дністровському вибуховою хвилею пошкоджено п'ятиповерхові житлові будинки. За попередніми даними, є постраждалі.



