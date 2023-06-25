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Росіяни ведуть розвідку та готуються до нових масованих атак, — Гуменюк

25 червня 2023 12:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Росіяни ведуть розвідку та готуються до нових масованих атак, — Гуменюк
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Російські війська ведуть розвідку дронами на півдні України. Це може свідчити про підготовку до нових масованих ракетних чи дронових атак. 

Про це в ефірі "Єдиного марафону" розказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

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"Ворог проводить розвідувальну діяльність. Очевидно, що збираються дані для наступних майбутніх атак, які, цілком ймовірно, ворог застосовуватиме. Тому що є отримання нової партії "Шахедів", є потенціал ракетний", — сказала речниця. 

Також вона додала, що окупанти часто завдають дронових та ракетних атак, коли не досягають успіхів на фронті, а у своїх пропагандистських ресурсах це подають як "перемоги".

"Зараз на бойовому чергуванні у Чорному морі 6 кораблів, серед яких залишився один підводний ракетоносій. Це ускладнена робота для протиповітряної оборони, але не неможлива. Чотири ракети типу "Калібр" готові до застосування", — зазначила Наталя  Гуменюк. 

Вона пояснила, що інші носії ракет ворога заведені у пункти базування, зокрема у через погоду, оскільки очікується шторм.

Нагадаємо, напередодні в Чорному морі було збільшено корабельне угруповання. Ворог вивів на бойове чергування додатковий ракетоносій

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